Pubblicità

paoloangeloRF : Pronto il decreto da oltre 10 miliardi, Draghi anticipa l’intervento sui salari - infoitinterno : Pronto il decreto da oltre 10 miliardi, Draghi anticipa l'intervento sui salari - messveneto : I 5S minacciano di uscire dall’Aula. Gelo di Draghi: così salgo al Colle: Il nodo scostamento: Conte pronto a chied… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Pronto il decreto da oltre 10 miliardi, Draghi anticipa l’intervento sui salari - zazoomblog : Pronto il decreto da oltre 10 miliardi Draghi anticipa l’intervento sui salari - #Pronto #decreto #oltre #miliardi -

La Stampa

Draghi, che ha in programma di incontrare le parti sociali per il nuovocon il taglio delle accise e del cuneo fiscale, attende le mosse di Conte. Ed èa cercare un compromesso sulle ...In questo modo si riuscirà a inserire nelanche altro e non solo gli importantissimi ... Il governo èa dare il via libera alla proposta di Andrea Orlando: minimi salariali calcolati sui ... Draghi, pronto Decreto da 10 miliardi: domani incontro con sindacati Il premier Mario Draghi anticipa l'atteso intervento a sostegno dei salari medio-bassi: nel decreto anche la riduzione delle accise sulla benzina ...Il leader 5Stelle attende tra oggi e domani un segnale dal premier che continua comunque a puntare sul sostegno convinto del Movimento al Senato ...