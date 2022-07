Marmolada | sopravvissuta | “Viva grazie a Tommaso | mi ha fatto da scudo”

Leggi su italiasera

(Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ora che affiora qualche ricordo e qualche particolare in più, posso ragionevolmente pensare che, se sonoè, forse,a te. Tutti devono sapere che persona onesta, seria, corretta ed altruista fossi. Con te mi sentivo sempre al sicuro”. Alessandra De Camilli è unaalla valanga dellama sotto la slavina di ghiaccio, rocce e detriti ha perso il suo compagnoCarollo, una delle 11 vittime del bilancio definitivo. Ricoverata all’ospedale di Trento la 51enne architetto di Schio (Vicenza) non smette di pensare e scrivere dediche d’amore al suo uomo. Solo quattro giorni fa su Facebook aveva scritto “Ti amo. Sempre e per sempre”. “L’ultimo ricordo che ho è lui che mi ha detto ‘via’ e questo braccio – non c’erano rocce per ...