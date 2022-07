LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: comincia il Col de la Croix! Gruppo a 3? dalla fuga a 21 (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 15.40 In crisi nerissima Ben O’Connor e Michael Woods: specie l’australiano sembra non poter andare avanti. 15.38 comincia il Col de la Croix! 8,1 km al 7,6% di pendenza media, si incendia la corsa con il gran premio della montagna di prima categoria. 15.36 70 chilometri all’arrivo: manca poco all’attacco del Col de la Croix. 15.34 Questa la composizione del drappello di testa: 1 Jonathan Castroviejo (ESP) INEOS-Grenadiers 2 Bob Jungels (NED) AG2R-Citroen Team 3 Patrick Konrad (AUS) BORA-hansgrohe 4 Thibault Pinot (FRA) Groupama-FDJ 5 Carlos Verona (ESP) Movistar Team 6 Simon ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 15.40 In crisi nerissima Ben O’Connor e Michael Woods: specie l’australiano sembra non poter andare avanti. 15.38il Col de la8,1 km al 7,6% di pendenza media, si incendia la corsa con il gran premio della montagna di prima categoria. 15.36 70 chilometri all’arrivo: manca poco all’attacco del Col de la Croix. 15.34 Questa la composizione del drappello di testa: 1 Jonathan Castroviejo (ESP) INEOS-Grenadiers 2 Bob Jungels (NED) AG2R-Citroen Team 3 Patrick Konrad (AUS) BORA-hansgrohe 4 Thibault Pinot (FRA) Groupama-FDJ 5 Carlos Verona (ESP) Movistar Team 6 Simon ...

