Italia-Francia oggi | calcio femminile | orario | tv | programma | streaming | probabili formazioni Europei 2022

oggi, 10 luglio (ore 21.00), al New York Stadium di Rotherham andrà in scena l'esordio della Nazionale Italiana di calcio femminile negli Europei 2022. Sul rettangolo verde inglese, la squadra di Milena Bertolini dovrà affrontare nel primo match del Gruppo D la Francia, formazione n.3 del ranking FIFA. La selezione del Bel Paese dovrà superarsi per uscire indenne dal confronto con le transalpine. La compagine avversaria, infatti, è imbattuta da 16 gare consecutive (otto di qualificazione agli Europei e otto di qualificazione ai Mondiali) e in tale lasso di tempo ha subìto appena tre gol. Pericolo numero uno in attacco sarà la giovanissima Marie-Antoinette Katoto, che nelle qualificazioni alla rassegna continentale ha messo a segno otto gol.

