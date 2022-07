Italia femminile, Giuliani: 'Dovremo sacrificarci l'una per l'altra. Non vediamo l'ora di affrontare la Francia' (Di domenica 10 luglio 2022) Laura Giuliani, portiere dell'Italia femminile, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con la Francia, debutto agli Europei: "Coraggio... Leggi su calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022) Laura, portiere dell', ha parlato a Sky Sport prima della sfida con la, debutto agli Europei: "Coraggio...

Pubblicità

RaiNews : #WEuro2022, stasera alle 21 il debutto dell'Italia contro la Francia. @katia_serra: le avversarie partono molto for… - Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOOOOO ?? ?????? L'Italvolley di coach Luca Pieragnoli batte la Turchia (3-1) e conquistano i Giochi del M… - RaiNews : Alle ore 21 il debutto dell'Italia agli Europei di calcio femminile: in campo contro la Francia Segui la diretta… - JulianRoss79 : Ditemi che non sono l'unico che stasera guarderà l'Italia femminile... - sono_storta_ : RT @Tapiano77: In Inghilterra è normale che una donna giochi a calcio purtroppo solo in Italia è ancora vista come una cosa anormale. Aldil… -