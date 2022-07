Il nostro Generale: la serie su Carlo Alberto Dalla Chiesa con Sergio Castellitto (Di domenica 10 luglio 2022) A quarant’anni Dalla strage di Via Carini, avvenuta il 3 settembre 1982, Rai1 ha deciso di aprire la nuova stagione televisiva con Il nostro Generale, la serie in quattro puntate incentrata sulla storia di Carlo Alberto Dalla Chiesa e quella del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale per combattere l’attacco delle Brigate Rosse allo Stato in quella che fu una vera e propria guerra per la difesa della democrazia. Ad interpretare nella fiction (che segue il solco di una linea di ispirazione civile) l'amatissimo Dalla Chiesa sarà Sergio Castellitto, alle prese con un'intesa prova da attore per celebrare uno degli italiani che più ha incarnato il ruolo di ... Leggi su panorama (Di domenica 10 luglio 2022) A quarant’annistrage di Via Carini, avvenuta il 3 settembre 1982, Rai1 ha deciso di aprire la nuova stagione televisiva con Il, lain quattro puntate incentrata sulla storia die quella del Nucleo speciale antiterrorismo creato dalper combattere l’attacco delle Brigate Rosse allo Stato in quella che fu una vera e propria guerra per la difesa della democrazia. Ad interpretare nella fiction (che segue il solco di una linea di ispirazione civile) l'amatissimosarà, alle prese con un'intesa prova da attore per celebrare uno degli italiani che più ha incarnato il ruolo di ...

