Escursionista precipita da 15 metri e muore: Marco aveva 36 anni. Stava tentando di salvare il suo cane (Di domenica 10 luglio 2022) Un uomo di 36 anni, Marco Ferretti , di Montesilvano (Pescara) è morto questo pomeriggio dopo u n grave incidente di montagna nel pomeriggio sul versante chietino della Maiella in località Cime ... Leggi su leggo (Di domenica 10 luglio 2022) Un uomo di 36Ferretti , di Montesilvano (Pescara) è morto questo pomeriggio dopo u n grave incidente di montagna nel pomeriggio sul versante chietino della Maiella in località Cime ...

