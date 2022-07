Empoli, ufficiale De Winter: arriva in prestito dalla Juventus (Di domenica 10 luglio 2022) Koni De Winter è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Empoli. Il difensore di proprietà della Juventus, che la scorsa stagione ha raggiunto i playoffs di Serie C con l’Under 23 bianconera, arriva in prestito ai toscani. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Koni Deè ufficialmente un nuovo calciatore dell’. Il difensore di proprietà della, che la scorsa stagione ha raggiunto i playoffs di Serie C con l’Under 23 bianconera,inai toscani. SportFace.

