“Dovreste vergognarvi”. Francesca Fialdini, l’appello furioso per la cugina malata: “Sta aspettando da 5 mesi…” (Di domenica 10 luglio 2022) Frandesca Fialdini e l’appello per la cugina. È una storia difficile quella raccontata su Instagram dalla nota conduttrice Rai. Che parla di sofferenza, ma anche di malasanità. Purtroppo la cugina di Francesca Fialdini è affetta da diverse malattie rare e aspetta da tempo una carrozzina. “Mia cugina Marisa è una forza della natura. Affetta da 5 malattie rare è un caso davvero molto complesso”. “È seguita dal centro di malattie rare di Milano – spiega Francesca Fialdini – che da quando c’è il Covid non la visita più di persona per ovvie ragioni; però la sua cartella clinica nel frattempo si è evoluta così come le sue patologie hanno deciso”. Sul social compare la foto delle due donne sorridenti al ristorante. Ma la situazione è ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Frandescaper la. È una storia difficile quella raccontata su Instagram dalla nota conduttrice Rai. Che parla di sofferenza, ma anche di malasanità. Purtroppo ladiè affetta da diverse malattie rare e aspetta da tempo una carrozzina. “MiaMarisa è una forza della natura. Affetta da 5 malattie rare è un caso davvero molto complesso”. “È seguita dal centro di malattie rare di Milano – spiega– che da quando c’è il Covid non la visita più di persona per ovvie ragioni; però la sua cartella clinica nel frattempo si è evoluta così come le sue patologie hanno deciso”. Sul social compare la foto delle due donne sorridenti al ristorante. Ma la situazione è ...

Pubblicità

Car_lo3783 : @AmbCina Quanta ipocrisia in un solo tweet, dovreste vergognarvi. Spero che il popolo cinese abbia il l'onestà ed… - sergioalesi : RT @Ninabazz3: @MarioFurore @Mov5Stelle Sbagliato tesoruccio.Avete giurato fedeltà alla poltrona che noi cittadini paghiamo e per questo do… - mpiacenonaver1 : @breveinutile @luca79ind @ArtemiosMi @La_manina__ Ti ho già risposto prima a questo,sei tu che non leggi o fai fint… - Ninabazz3 : @MarioFurore @Mov5Stelle Sbagliato tesoruccio.Avete giurato fedeltà alla poltrona che noi cittadini paghiamo e per… - GiorgiaPremier : Dovreste vergognarvi ... i lager all'italiana...complimenti -