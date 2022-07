Belen e Stefano in crisi? L' inaspettata risposta di De Martino mette tutti a tacere

Pubblicità

infoitcultura : Belen, Stefano De Martino pubblica la foto piu' attesa del web - infoitcultura : Belen riappare sul profilo di Stefano, una foto bellissima (che ufficializza tutto) - infoitcultura : Belen e Stefano De Martino: la foto che tutti aspettavano - infoitcultura : Belen, che foto: Stefano De Martino posta lo scatto più atteso - infoitcultura : Stefano De Martino smentisce la crisi con Belen Rodriguez con una foto in particolare su Instagram -

... lo scatto sui social dà un segnale molto chiaro La foto su Instagram in piscina In queste ultime settimane, in un modo o nell'altro, voci di una presunta crisi traRodriguez eDe ...Il presentatore non resiste alla tentazione di pubblicare la sua dolce ...Negli ultimi mesi Stefano De Martino è spesso finito nel mirino del gossip. Il suo recente ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, infatti, ha fatto ...Stefano de Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme ufficialmente. A smentire le voci di una nuova presunta crisi ci ha pensato lo stesso ex ...