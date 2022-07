Addio Hickey, nuovo colpo per il Bologna: arriva un centrocampista dall’estero (Di domenica 10 luglio 2022) L’estate del Bologna non sta entusiasmando i tifosi emiliani, i quali sperano da anni, del resto come la società, di ambire a piazzamenti di classifica alquanto importanti. La cessione di Hickey ha fatto storcere il naso a qualche tifoso, ma la società è già al lavoro per chiudere un nuovo colpo. Lewis Ferguson, centrocampista 22enne dell’Aberdeen, è finito nel taccuino dei dirigenti rossoblu, i quali contano di poter chiudere nel breve la trattativa. Secondo il Daily Record, l’operazione è in fase di definizione per circa 3 milioni di sterline (3,5 milioni di euro), di cui 2,5 versati immediatamente, e uno in bonus. Bologna Lewis Ferguson Secondo il quotidiano britannico il nome dello scozzese è stato accostato anche al neo promosso Lecce, il quale però pare non abbia ... Leggi su rompipallone (Di domenica 10 luglio 2022) L’estate delnon sta entusiasmando i tifosi emiliani, i quali sperano da anni, del resto come la società, di ambire a piazzamenti di classifica alquanto importanti. La cessione diha fatto storcere il naso a qualche tifoso, ma la società è già al lavoro per chiudere un. Lewis Ferguson,22enne dell’Aberdeen, è finito nel taccuino dei dirigenti rossoblu, i quali contano di poter chiudere nel breve la trattativa. Secondo il Daily Record, l’operazione è in fase di definizione per circa 3 milioni di sterline (3,5 milioni di euro), di cui 2,5 versati immediatamente, e uno in bonus.Lewis Ferguson Secondo il quotidiano britannico il nome dello scozzese è stato accostato anche al neo promosso Lecce, il quale però pare non abbia ...

