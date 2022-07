Una Vita: Genoveva adesso conosce tutta la verità (Di sabato 9 luglio 2022) Una Vita, Genoveva adesso conosce tutta la verità: la Salmeron ribalta completamente la situazione, ecco cosa succede dalle anticipazioni. Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni per la telenovela spagnola di Canale 5; Felipe pare avere dei primi problemi con Dori, che cerca di allontanarlo dalle tensioni e dalle medicine, mentre tutti discutono l’articolo pubblicato da Ramon. La Salmeron scopre finalmente la verità: ecco le anticipazioni.Intanto, Aurelio era sul punto di uccidere Genoveva, ma la mossa ha sorpesa della moglie ha cambiato la situazione ribaltandola completamente; ecco cosa succede tra i due (e non solo) nella puntata in onda oggi, sabato 9 luglio. Una Vita, Genoveva ... Leggi su formatonews (Di sabato 9 luglio 2022) Unala: la Salmeron ribalta completamente la situazione, ecco cosa succede dalle anticipazioni. Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni per la telenovela spagnola di Canale 5; Felipe pare avere dei primi problemi con Dori, che cerca di allontanarlo dalle tensioni e dalle medicine, mentre tutti discutono l’articolo pubblicato da Ramon. La Salmeron scopre finalmente la: ecco le anticipazioni.Intanto, Aurelio era sul punto di uccidere, ma la mossa ha sorpesa della moglie ha cambiato la situazione ribaltandola completamente; ecco cosa succede tra i due (e non solo) nella puntata in onda oggi, sabato 9 luglio. Una...

