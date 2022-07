Tiziano Ferro, ladri in casa dei suoi genitori a Latina: rubate due auto dal garage, una è stata ritrovata (Di sabato 9 luglio 2022) Sergio e Juliana, rispettivamente papà e mamma di Tiziano Ferro, la scorsa notte sono stati protagonisti di un spiacevole inconveniente. I due infatti hanno subito un furto nella casa di Latina. Tutto è accaduto nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 luglio nel quartiere Q4. È stato chiaro fin da subito che il raid è stato ben studiato e mirato a quell’abitazione. In queste ore infatti sta avvenendo la quantificazione del bottino da parte della coppia. Una cosa è certa: i ladri hanno sottratto 2 Bmw alla famiglia. La ricostruzione da parte degli inquirenti – Subito gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica si sono messi sulle tracce dei malviventi per cercare di recuperare la refurtiva. Le indagini sono tutt’ora in corso ma dalle prime indiscrezioni pare che i ladri si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Sergio e Juliana, rispettivamente papà e mamma di, la scorsa notte sono stati protagonisti di un spiacevole inconveniente. I due infatti hanno subito un furto nelladi. Tutto è accaduto nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 luglio nel quartiere Q4. È stato chiaro fin da subito che il raid è stato ben studiato e mirato a quell’abitazione. In queste ore infatti sta avvenendo la quantificazione del bottino da parte della coppia. Una cosa è certa: ihanno sottratto 2 Bmw alla famiglia. La ricostruzione da parte degli inquirenti – Subito gli agenti della Polizia di Stato e della Scientifica si sono messi sulle tracce dei malviventi per cercare di recuperare la refurtiva. Le indagini sono tutt’ora in corso ma dalle prime indiscrezioni pare che isi ...

