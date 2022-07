(Di sabato 9 luglio 2022) È il Tour grande firme. Dopo i due capolavori di Tadej, sul traguardo di(ottava tappa partita da Dole per 186,5 km conclusi in Svizzera) torna a vincere Wout Van. Il belga in ...

Pubblicità

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Spettacolo a Losanna, Van Aert davanti a Matthews e Pogacar #TDF2022 #ciclismo - Gazzetta_it : Spettacolo a Losanna, Van Aert davanti a Matthews e Pogacar #TDF2022 #ciclismo -

La Gazzetta dello Sport

È il Tour grande firme. Dopo i due capolavori di Tadej Pogacar, sul traguardo di(ottava tappa partita da Dole per 186,5 km conclusi in Svizzera) torna a vincere Wout Van Aert. Il belga in maglia verde riesce a precedere in volata l'australiano Matthews (Bike Exchange) e ...Due le tappe in linea che vedranno la Svizzera protagonista: Dole (F) "(sabato 9) e Aigle " Châtel (domenica 10). Attese decine di migliaia di persone per quello che è sempre uno... Tour 2022: spettacolo a Losanna, Van Aert davanti a Matthews e Pogacar Nell’ottava tappa il belga centra il bis dopo il successo nella quarta tappa. Allo sprint precede l’australiano e la maglia gialla. Quinto posto per Bettiol mentre si è ritirato Moscon. Domani nona ta ...Wout Van Aert ha vinto l'ottava tappa del Tour de France 2022, la Dole-Losanna di 186,5 chilometri. Il corridore belga della Jumbo-Visma si è aggiudicato la volata finale precedendo l'australiano Mich ...