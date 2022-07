Roma | Fedeli | ' città non può essere ostaggio piromani'

(Di sabato 9 luglio 2022), 9 lug- (Adnkronos) - "non puòdei pini, come sta accadendo in questi giorni. Ci affidiamo alle Forze dell'Ordine e alla magistratura perché facciano luce su quanto sta accadendo". Lo scrive su Twitter la senatrice del Pd Valeria. "Solidarietà -aggiunge- ai cittadini e alle cittadine di Centocelle. Grazie agli uomini e alle donne della Protezione civile, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell'Ordine, al personale sanitario e a tutti coloro che stanno cercando di proteggere le cittadine e i cittadini”.

Roma, 9 lug- "Roma non può essere ostaggio dei piromani, come sta accadendo in questi giorni. Ci affidiamo alle Forze dell'Ordine e alla magistratura perché fac ...