Ordine d'arrivo F1, risultati e classifica Sprint Race GP Austria 2022: Verstappen vince, 2° Leclerc e 3° Sainz

E' calato il sipario sulla Sprint Race del GP d'Austria, undicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Spielberg, 100 km alla velocità della luce a caccia del successo valido poi come posizionamento per la corsa domenicale, dal format classico. Il circuito Austriaco, situato in Stiria, ha le caratteristiche della pista Stop&go, da medio carico aerodinamico con elevata velocità media e alta velocità di punta. Offre sia curve lente da trazione che rettilinei da elevata velocità e tre grandi frenate ma il tempo in cui i piloti rimangono con il piede sul freno è relativamente basso ed è stimato intono ai 9 s. Le frenate sono ravvicinate e questo rende difficile il raffreddamento dei freni, anche per la presenza di aria leggermente rarefatta.

