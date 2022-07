Non solo costa (Di sabato 9 luglio 2022) La costa Sud-Occidentale della Sicilia è forse la parte dell’isola più ricca di attività, luoghi di cultura e servizi. Oltre alle città che si affacciano sul Mediterraneo, dove generalmente si preferiscono le gite in barca, il pesce appena pescato, gli aperitivi in spiaggia a fine giornata, esiste anche una Sicilia dell’entroterra. Meno battuta, non poi così distante dal mare e ricca – se non ricchissima – di storia e bellezza. Sono solo otto i km che dividono Agrigento da Porto Empedocle e generalmente, la prima immagine che salta alla mente di questa città non sono le sue vie e i suoi quartieri bensì i resti maestosi e imponenti del Tempio della Concordia, di Giunone o di Ercole. La Valle dei Templi è infatti un luogo che anche a distanza di migliaia di anni preserva un’aura magica, specialmente se vi capita di visitarlo al tramonto, con una ... Leggi su linkiesta (Di sabato 9 luglio 2022) LaSud-Occidentale della Sicilia è forse la parte dell’isola più ricca di attività, luoghi di cultura e servizi. Oltre alle città che si affacciano sul Mediterraneo, dove generalmente si preferiscono le gite in barca, il pesce appena pescato, gli aperitivi in spiaggia a fine giornata, esiste anche una Sicilia dell’entroterra. Meno battuta, non poi così distante dal mare e ricca – se non ricchissima – di storia e bellezza. Sonootto i km che dividono Agrigento da Porto Empedocle e generalmente, la prima immagine che salta alla mente di questa città non sono le sue vie e i suoi quartieri bensì i resti maestosi e imponenti del Tempio della Concordia, di Giunone o di Ercole. La Valle dei Templi è infatti un luogo che anche a distanza di migliaia di anni preserva un’aura magica, specialmente se vi capita di visitarlo al tramonto, con una ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Anche a #Fantozzi verrebbe un leggerissimo sospetto. Invece voi dopo 140 milioni di dosi fatte solo in Italia e po… - ladyonorato : Ma attenzione! Anche nell’etichetta di “fuorviante” in realtà non si azzardano a dire che sia sicuro per TUTTI, ma… - AngeloCiocca : ?Pazzesco ciò che si scopre osservando le politiche #agricole ????! 3mld per farci mangiare #insetti, ZERO RISORSE pe… - marilenagasbar1 : RT @garosi_andrea: @nausica_77 è solo una pedina parafulmine. sono tutti d'accordo, non diamogli tutta questa importanza; Garavaglia, Bia… - chiocciolabea : RT @lukeskiva: Quanto mi fa cagare il nuovo Instagram non lo so spiegare, angoli arrotondati alle foto come se fossimo su retrica e fosse i… -