LIVE – Spezia-Gherdeina 8-0 | amichevole 2022 DIRETTA

(Di sabato 9 luglio 2022) Tutto pronto per. Il primo test del precampionato per i liguri è in programma alle ore 17:30 di oggi, sabato 9 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco della partita – che avrà luogo sul campo di Santa Cristina – con unatestuale del match ed eventualmente con le parole dei protagonisti al termine. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA8-0 (6? e 21? Stijepovic, 35? Podgoreanu, 39? Kornving, 50? Gyasi, 53? e 58? Agudelo, 79? Nguiamba) Formazioneprimo tempo: Zovko, Bertola, Kornving, Nikolaou, Bourabia, Sala, Nzola, Reca, Ellertson, Podgoreanu, Stijepovic. Formazionesecondo tempo: Zovko, Hristov, Kiwior, Vignali, Sher, Holm, Maggiore, Nguiamba, Gyasi, Agudelo, ...

