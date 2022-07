Lazio hai il tuo portiere: in chiusura l’affare Maximiliano. Vicino Provedel come secondo (Di sabato 9 luglio 2022) La Lazio ha sistemato la questione portiere che stava tenendo in ansia Maurizio Sarri da diverso tempo. Dopo l’addio a Strakosha in scadenza di contratto e la risoluzione con Reina, i biancocelesti da qualche giorno avevano iniziato il ritiro senza un vero portiere a disposizione – fatta esclusione per i giovani della primavera. Un’urgenza alla quale il ds Tare ha posto rimedio: il nuovo n.1 sarà Luis Maximiliano, portoghese classe ’99 di proprietà del Granada, appena retrocesso nella Segunda Division spagnola. Gli agenti sono in Italia e nelle prossime ore incontreranno il presidente Claudio Lotito per definire gli ultimi dettagli della trattativa. Si limerà la distanza tra domanda ed offerta per giungere già nel weekend alla fumata bianca. Un’operazione da 8-9 milioni di euro e la Lazio finalmente ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) Laha sistemato la questioneche stava tenendo in ansia Maurizio Sarri da diverso tempo. Dopo l’addio a Strakosha in scadenza di contratto e la risoluzione con Reina, i biancocelesti da qualche giorno avevano iniziato il ritiro senza un veroa disposizione – fatta esclusione per i giovani della primavera. Un’urgenza alla quale il ds Tare ha posto rimedio: il nuovo n.1 sarà Luis, portoghese classe ’99 di proprietà del Granada, appena retrocesso nella Segunda Division spagnola. Gli agenti sono in Italia e nelle prossime ore incontreranno il presidente Claudio Lotito per definire gli ultimi dettagli della trattativa. Si limerà la distanza tra domanda ed offerta per giungere già nel weekend alla fumata bianca. Un’operazione da 8-9 milioni di euro e lafinalmente ...

