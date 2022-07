La stoccata di Di Maio a Conte Irresponsabile il Papeete bis

Pubblicità

Giornaleditalia : #silvioberlusconi Elezioni, stoccata di Berlusconi al 'cantiere' di Toti e Di Maio: 'Il centro politico del Paese s… - luciavitaglian1 : RT @La7tv: #omnibus La stoccata di Daniela Santanchè a Luigi #DiMaio dopo la scissione dal #M5S: 'Mi ricorda #Alfano. Senso di responsabili… - Rocha496 : RT @La7tv: #omnibus La stoccata di Daniela Santanchè a Luigi #DiMaio dopo la scissione dal #M5S: 'Mi ricorda #Alfano. Senso di responsabili… - La7tv : #omnibus La stoccata di Daniela Santanchè a Luigi #DiMaio dopo la scissione dal #M5S: 'Mi ricorda #Alfano. Senso di… - Tiziana99296006 : Se Conte e Sal faranno cadere il governo i cittadini andranno ad aspettarli sotto casa e nel 2023 andranno a votar… -

Il Giornale d'Italia

... si legge nella lettera che Difirma insieme a Iolanda Di Stasio, Primo Di Nicola. 'Ogni ... Prima di riservare unanche a Salvini: 'Attenzione, però, a riproporre il Papeete: a luglio come ...In mattinata il governatore della Liguria ha parlato di Luigi Di, uno degli esponenti che si suppone possa entrare a far parte del progetto: 'Ci siamo sentiti diverse volte. Apprezzo il fatto ... Elezioni, stoccata di Berlusconi al 'cantiere' di Toti e Di Maio: "Il centro politico del Paese siamo noi" Già, perché Silvio Berlusconi apre il fuoco contro Giovanni Toti, lo fa con toni duri, aspri. Ecco, vorrei ricordare a questi signori e ricordarlo a tutti i cittadini, che il centro siamo noi. Da lui ..."Aprire una crisi di governo significa prestare il fianco alla propaganda del Cremlino. Lavoriamo con maturità per portare il governo alla fine della legislatura. Non è il momento degli egoismi ", sc ...