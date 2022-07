La salma di Abe è a Tokyo | funerali martedì in un Giappone sotto shock

(Di sabato 9 luglio 2022) - L'attentato alla vigilia del voto di domani per il rinnovo del Senato. Nell'interrogatorio, il killer ha detto di aver scelto l'ex - premier 'in quanto parte di un'organizzazione specifica'

- L'attentato alla vigilia del voto di domani per il rinnovo del Senato. Nell'interrogatorio, il killer ha detto di aver scelto l'ex - premier 'in quanto parte di un'organizzazione specifica'Il feretro dell'ex premier giapponese Shinzo, ucciso l'8 luglio 2022 durante un comizio nella località di Nara, è giunto a Tokyo. Laè stata trasportata nella residenza di, dove attendevano numerosi dirigenti del Partito Liberal Democratico (Pld) vestiti a lutto.Secondo i media, il killer voleva uccidere il leader di un gruppo religioso che ritiene fosse legato all'ex premier giapponese ...L'attentato alla vigilia del voto di domani per il rinnovo del Senato. Nell'interrogatorio, il killer ha detto di aver scelto l'ex-premier "in quanto parte di un'organizzazione specifica" ...