Koulibaly alla Juventus o all’estero? De Laurentiis ha già deciso ma martedì… (Di sabato 9 luglio 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Koulibaly-NAPOLI. Il futuro di Kalidou Koulibaly è tutto un rebus. Da Torino continuano a ribadire che la Juventus desidera fortemente il difensore senegalese, che è il nome numero uno indicato da Massimiliano Allegri per sostituire il partente Matthijs De Ligt. Come detto già in passato, però, Koulibaly non vuole andare alla Juventus per rispetto dei tifosi del Napoli: un’integrità morale che non piace tanto al suo procuratore Fali Ramadani che invece dà priorità alle esigenze economiche sue e del calciatore. all’estero il nuovo capitano del Napoli piace a Barcellona e Chelsea che però non hanno ancora fatto pervenire alcuna offerta. Ma cosa ne pensa Aurelio De Laurentiis? Una domanda che spesso i tifosi non si sono fatti. ... Leggi su napolipiu (Di sabato 9 luglio 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI.-NAPOLI. Il futuro di Kalidouè tutto un rebus. Da Torino continuano a ribadire che ladesidera fortemente il difensore senegalese, che è il nome numero uno indicato da Massimiliano Allegri per sostituire il partente Matthijs De Ligt. Come detto già in passato, però,non vuole andareper rispetto dei tifosi del Napoli: un’integrità morale che non piace tanto al suo procuratore Fali Ramadani che invece dà priorità alle esigenze economiche sue e del calciatore.il nuovo capitano del Napoli piace a Barcellona e Chelsea che però non hanno ancora fatto pervenire alcuna offerta. Ma cosa ne pensa Aurelio De? Una domanda che spesso i tifosi non si sono fatti. ...

Pubblicità

capuanogio : #Koulibaly ha fatto sapere che non intende andare alla #Juventus ma anche che non vuole rinnovare con il #Napoli ma… - cmdotcom : Koulibaly deve dire di sì alla Juventus - RossiFilippo6 : @manciullo @_alessandra27_ Le vostre non sono che delle indescrizioni Non c'è nulla di Concreto Martedì sta in ri… - ZonaBianconeri : RT @napolipiucom: Koulibaly alla Juventus o all'estero? De Laurentiis ha già deciso ma martedì... #CalcioNapoli #Calciomercato #Juventus #… - ZonaBianconeri : RT @ChrisJames27_: “#Koulibaly mai alla #Juve” ?????? #calciomercato -