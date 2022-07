Incendio a Roma, le immagini del Colosseo avvolto da una nube nera di fumo (Di sabato 9 luglio 2022) Un vasto Incendio è divampato questo pomeriggio a Roma nella zona di via Casilina. La densa nube di fumo è visibile in tutto il quadrante est della Capitale compresa l’area di Centocelle, Cinecittà e il quartiere Appio. Fiamme così alte da essere evidenti anche dal centro storico di Roma: nelle immagini si vede il Colosseo avvolto da una nube nera di fumo. Al lavoro i vigili del fuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Un vastoè divampato questo pomeriggio anella zona di via Casilina. La densadiè visibile in tutto il quadrante est della Capitale compresa l’area di Centocelle, Cinecittà e il quartiere Appio. Fiamme così alte da essere evidenti anche dal centro storico di: nellesi vede ilda unadi. Al lavoro i vigili del fuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio a Roma nella zona di via Casilina. La densa nube di fumo è visibile… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, dalle 16.45 i #vigilidelfuoco stanno intervenendo in via Casilina, zona Centocelle, per un #incendio che h… - petergomezblog : Roma, vasto incendio in zona via Casilina/Centocelle: è il terzo in pochi giorni. Nube di fumo visibile da molti qu… - bu0naluna : Tutti bene? Tu sei di Roma se non sbaglio. Ho visto che ci sta un incendio — tutto bene ti ringrazio, non ne ho sen… - alkhimiyah : RT @ElioLannutti: Vasto incendio sulla via Casilina a Roma, grande nube di fumo nero nel cielo. Roma purtroppo brucia, tra distrazione, inc… -