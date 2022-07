Il re del calciomercato | #Napoli | inizia il raduno | il primo ad arrivare è #Kvaratskhelia …

Pubblicità

GiovaAlbanese : Il rilancio del #Bayern per #DeLigt è di 75 milioni più bonus, già scritto ieri su @Gazzetta_it. Possibile una cont… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @TorinoFC_1906 vuole #Machin del @ACMonza - cmdotcom : #Botman : ' #Newcastle ? Mi è sembrato meglio del #Milan , volevo gli inglesi già a gennaio' - FCBasel_Italia : ~ Voci ~ Il #Basilea starebbe osservando Agustín Rogel, 24enne difensore centrale uruguaiano alto 1,90m del… - Lil77Gen : RT @tvdellosport: LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Monza, Sassuolo, Barcellona e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre aggi… -

Commenta per primo Tra i giocatori a cui è interessato il Milan figura anche TangangaTottenham . Sul difensore però in pole position c'è il Bournemouth . Lo rivela The Athletic .Commenta per primo Al Madrid sono convinti, ed è piuttosto raro che arrivino a sbagliarsi: Rafa Marìn, difensore centrale, nato a Guadajoz, praticamente tra Cordova Siviglia, è una gemma rara ed è ...La Lazio ha già una base d'intesa con il Monza, Lotito vorrebbe mandare Acerbi alla corte di Stroppa, ma il giocatore preferisce aspettare una chiamata da un big del… Leggi ...Juventus protagonista sul calciomercato: conferme sul possibile scambio Paredes-Rabiot col Psg. Tutti i dettagli ...