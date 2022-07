(Di sabato 9 luglio 2022) Nessun contatto ufficiale tra i due, ma la ministra indonesiana conferma. Il capo della diplomazia russa resta però isolato e lascia la sala in anticipo

DAL CORRISPONDENTE DA WASHINGTON. Catherine Colonna è la ministra degli Esteri francese e ha raccontato che al G20 di Bali "la Russia si è trovata isolata". Maria Zakharova, portavoce di, capo della diplomazia russa, invece ha visto un vertice diverso: "L'Occidente ha fallito nel suo intento di isolare la Russia". In mezzo la presidenza indonesiana ha vestito i panni del Paese ...Qui Mar Nero Nel Mar Nero si registra ildel mercantile Zhibek Zholy, che trasportava grano ... l'incontro tra il ministro degli Esteri turco Mevlüt Çavuolu e l'omologo russo Sergeya ... Il giallo su Lavrov e Blinken: “Si sono parlati al G20” Maria Zakharova, portavoce di Lavrov, capo della diplomazia russa, invece ha visto un vertice diverso: «L’Occidente ha fallito nel suo intento di isolare la Russia». . In mezzo la presidenza indonesia ...Kiev contro Ankara, ha ignorato l'appello per fermare la nave con carico rubato. Il ministero degli Esteri ucraino ha ...