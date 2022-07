I rifiuti di Roma diventano protagonisti di un video denuncia di Ozpetek: «Roma 2022». Eccolo (Di sabato 9 luglio 2022) I rifiuti di Roma non sfuggono al famoso regista italo-turco Ferzan Ozpetek che dedica alla città un suo video. Cassonetti ricoperti da sacchetti della spazzatura circondati da mobili vecchi, frigoriferi arrugginiti, scatoloni di cartone. È quello che si vede nel video di quindici secondi girato in via Ostiense e diffuso sui suoi profili social. Ozpetek vive nel quartiere Romano e in passato l’ha scelto anche come location della sua celebre pellicola Le Fate Ignoranti. “Roma 2022”, è il titolo che sceglie di dare al mini filmato per denunciare il degrado della Capitale. Il regista lascia parlare le immagini, a corredo del filmato non ci sono infatti commenti. anche ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 luglio 2022) Idinon sfuggono al famoso regista italo-turco Ferzanche dedica alla città un suo. Cassonetti ricoperti da sacchetti della spazzatura circondati da mobili vecchi, frigoriferi arrugginiti, scatoloni di cartone. È quello che si vede neldi quindici secondi girato in via Ostiense e diffuso sui suoi profili social.vive nel quartiereno e in passato l’ha scelto anche come location della sua celebre pellicola Le Fate Ignoranti. “”, è il titolo che sceglie di dare al mini filmato perre il degrado della Capitale. Il regista lascia parlare le immagini, a corredo del filmato non ci sono infatti commenti. anche ...

Pubblicità

VittorioSgarbi : Pensavamo che al 'PeggioRaggi' non ci fosse mai fine, ma Gualtieri ce la sta mettendo tutta per superarla.… - Corriere : Rifiuti, il vescovo Ambarus: «Adesso Roma rischia la giungla urbana» - fattoquotidiano : L'inferno di Gualtieri. Roma brucia e puzza, l'Acea prende i rifiuti. La Capitale nel degrado, leggi il reportage d… - mummy53690440 : Emergenza rifiuti Roma, 'stop alla Tari per 6 mesi'. Il Codacons dichiara guerra e Gualtieri scrive ai cittadini - ildominatorix : RT @Geronimo_ita: Quest'ometto inutile e' uno dei maggiori responsabili del disastro rifiuti a #Roma e rappresenta plasticamente il vuoto… -