Grande Fratello, l’amara confessione di un’ex concorrente: dopo la gravidanza è cambiato tutto (Di sabato 9 luglio 2022) . Periodo non facile, la soluzione è lontana Non sono moti gli ex concorrenti del Grande Fratello che possono vantare quasi 1 milione di follower su Instagram, numeri che invece lei ha. Perché per Ivana Icardi, reality di Canale 5 era stata solo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 9 luglio 2022) . Periodo non facile, la soluzione è lontana Non sono moti gli ex concorrenti delche possono vantare quasi 1 milione di follower su Instagram, numeri che invece lei ha. Perché per Ivana Icardi, reality di Canale 5 era stata solo L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

lisagonzy : @stabonajessiha @Spiritualb1High Ma porca vacca !!! Ha parlato della gente che si professava molto vicina a jessica… - blogtivvu : Soleil Sorge lancia delle frecciatine agli ex del Grande Fratello Vip: “Dichiarazioni alluncinanti e fake” - VIDEO… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, ex amatissimo gieffino: 'Ho una storia con un ragazzo di Instabul' - marixtll : @killicnshook allora è tipo il padre di tutti i distopici. è stato scritto nel 1948, su un ideale futuro. un futuro… - brovwvn : @felixfukuda Siamo due bestie perché mi hai ricordato quel momento in cui al compleanno di mio fratello di tre anni… -