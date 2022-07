Graduatorie GPS 2022/24, scioglimento riserva per inserimento in prima fascia: come procedere. GUIDA PER IMMAGINI (Di sabato 9 luglio 2022) Gli aspiranti interessati devono presentare apposita istanza per sciogliere la riserva e inserirsi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS posto comune e/o sostegno, in caso di conseguimento del titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il 20 luglio. Compilazione domanda online: dall'accesso all'inoltro. GUIDA per IMMAGINI. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 luglio 2022) Gli aspiranti interessati devono presentare apposita istanza per sciogliere lae inserirsi a pieno titolo nelladelle GPS posto comune e/o sostegno, in caso di conseguimento del titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il 20 luglio. Compilazione domanda online: dall'accesso all'inoltro.per. L'articolo .

