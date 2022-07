Governo | Conte minaccia la crisi e spacca il M5S Di Maio | «No al Papeete 2»

Pubblicità

DavideAiello85 : Secondo @istat_it senza il #redditodicittadinanza e di emergenza voluti dal Governo Conte II in #Italia ci sarebber… - fattoquotidiano : Conte: “Risposte da Draghi o addio governo” - ItaliaViva : Se il governo considera chiusa la questione di una gita scolastica elementare al comizio di #Conte, noi andremo ava… - GiorgioAntonel1 : RT @ultimora_pol: #Italia ??Corte Costituzionale: legittima la scelta del governo Conte di fare effettuare i tamponi solo il farmacia e non… - laDiscussioneQ : Letta: dopo Draghi si vota. Conte 'incenerirà' il Governo? ##02 #Draghi #EnricoLetta #GiuseppeConte #governo… -

Per una volta infatti Letta e Tajani concordano: un altronon lo appoggeremmo. E in fondoha solo bisogno di tenere unito il Movimento, che si frantumerebbe con la crisi: l'altra sera ......dovrebbe quindi indurre anche il premier Mario Draghi ad accogliere le richieste di Giuseppe... 'Ilintende proseguire' l'azione di contenimento dell'impatto del caro energia, ma gli ..."Non mi permetto di fare previsioni, non sono il presidente della Repubblica né ho la palla di vetro, lavorerò per assicurare i diritti dei cittadini", ha aggiunto Conte. Io e la mia comunità in quest ...Non era un'aquila da presidente del consiglio, Giuseppe Conte, e ora non mostra grandi qualità di politico nemmeno da leader di un movimento ormai sbriciolato e sfibrato. Torna a minacciare la crisi d ...