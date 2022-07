Francesco Facchinetti sbotta dopo la morte di un amico: “La sua salma è rimasta sull’asfalto per 5 ore davanti ai suoi familiari” (Di sabato 9 luglio 2022) Francesco Facchinetti è furioso. Il produttore ha raccontato, su TikTok e Instagram, della drammatica scomparsa del fratello di un suo caro amico, vittima di un grave incidente stradale su una strada provinciale nei pressi di Saronno. dopo la tragedia, la famiglia del deceduto ha dovuto affrontare un’odissea burocratica. Stando a quanto riportato da Facchinetti, il cadavere dell’uomo sarebbe rimasto per numerose ore sull’asfalto: “Per un cavillo burocratico, la salma è rimasta sull’asfalto dalle 12 alle 17, per 5 ore davanti ai propri familiari”. Uno spettacolo orrendo e doloroso, sicuramente inusuale, frutto di una terribile organizzazione: “La salma si trovava in una zona di confine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022)è furioso. Il produttore ha raccontato, su TikTok e Instagram, della drammatica scomparsa del fratello di un suo caro, vittima di un grave incidente stradale su una strada provinciale nei pressi di Saronno.la tragedia, la famiglia del deceduto ha dovuto affrontare un’odissea burocratica. Stando a quanto riportato da, il cadavere dell’uomo sarebbe rimasto per numerose ore: “Per un cavillo burocratico, ladalle 12 alle 17, per 5 oreai propri”. Uno spettacolo orrendo e doloroso, sicuramente inusuale, frutto di una terribile organizzazione: “Lasi trovava in una zona di confine ...

Pubblicità

lacittanews : 9 Luglio 2022 Esplode sui social lo sfogo di Francesco Facchinetti. Il produttore discografico e manager ha com… - ilgiornale : Il cadavere di un suo conoscente è rimasto per cinque ore sull'asfalto dopo un incidente a causa di un cavillo buro… - zazoomblog : Non voglio più vivere in Italia. Il duro sfogo di Francesco Facchinetti - #voglio #vivere #Italia. #sfogo - fanpage : Esplode sui social lo sfogo di Francesco Facchinetti. Il produttore discografico e manager ha commentato la vicenda… - MondoTV241 : Francesco Facchinetti contro gli influencer appoggia chef Nunez #francescofacchinetti #edgarnunez -