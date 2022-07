Erasmus+, progetti di scambi virtuali: sovvenzioni fino a 500mila euro (Di sabato 9 luglio 2022) Il programma Erasmus+ finanzia progetti di scambi virtuali con sovvenzioni fino a 500mila euro. Si tratta di attività online interpersonali che promuovono il dialogo interculturale e lo sviluppo delle competenze trasversali e consentono a ogni giovane di età compresa tra 13 e 30 anni di accedere a un’istruzione internazionale e interculturale di alta qualità (sia formale che non formale) senza bisogno della mobilità fisica. Pur senza sostituire del tutto i benefici di quest’ultima, i dibattiti o la formazione virtuali dovrebbero comunque consentire ai partecipanti agli scambi virtuali di godere di alcuni dei vantaggi propri delle esperienze educative internazionali. Le piattaforme digitali ... Leggi su ildenaro (Di sabato 9 luglio 2022) Il programmafinanziadicon. Si tratta di attività online interpersonali che promuovono il dialogo interculturale e lo sviluppo delle competenze trasversali e consentono a ogni giovane di età compresa tra 13 e 30 anni di accedere a un’istruzione internazionale e interculturale di alta qualità (sia formale che non formale) senza bisogno della mobilità fisica. Pur senza sostituire del tutto i benefici di quest’ultima, i dibattiti o la formazionedovrebbero comunque consentire ai partecipanti aglidi godere di alcuni dei vantaggi propri delle esperienze educative internazionali. Le piattaforme digitali ...

