Elon Musk ritira la proposta di acquisto di Twitter, che gli farà causa (Di sabato 9 luglio 2022) Elon Musk ritira la proposta di acquisto di Twitter di 44 milioni di dollari. Twitter risponde che gli farà causa Dietrofront di Elon Musk nell’acquisto di Twitter. Il proprietario di SpaceX e Tesla ha annunciato di voler ritirare la proposta di acquisto pari a 44 miliardi di dollari. Secondo gli avvocati di Musk “Twitter non ha rispettato i suoi obblighi contrattuali” e non ha fornito le “informazioni commerciali richieste”. “A volte Twitter ha ignorato le richieste di Musk a volte le ha respinte per motivi che ci sembrano ingiustificati e in altre ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 luglio 2022)ladididi 44 milioni di dollari.risponde che gliDietrofront dinell’di. Il proprietario di SpaceX e Tesla ha annunciato di volerre ladipari a 44 miliardi di dollari. Secondo gli avvocati dinon ha rispettato i suoi obblighi contrattuali” e non ha fornito le “informazioni commerciali richieste”. “A volteha ignorato le richieste dia volte le ha respinte per motivi che ci sembrano ingiustificati e in altre ...

