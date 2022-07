Colpo a sorpresa per il centrocampo della Lazio, può arrivare dal Napoli (Di sabato 9 luglio 2022) La Lazio continua le sue trattative di mercato dopo aver portato nella capitale Alessi Romagnoli: vista la possibile partenza di Milinkovic, i biancocelsti avrebbero messo gli occhi su un giocatore del Napoli. Secondo quanto riportato dal Messaggero, Maurizio Sarri avrebbe chiesto alla società Piotr Zielinski come sostituto in caso di addio del centrocampista serbo. Zielinski Lazio Napoli Il trequartista, già allenato da Sarri al Napoli, ha una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni ed è il nome in pole per il centrocampo laziale. Dopo una stagione fatta di alti e bassi, il polacco potrebbe trovare la continuità che gli manca proprio con l’allenatore che lo ha lanciato in Serie A. Piotr qualche giorno fa ha però dichiarato di voler restare a ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 luglio 2022) Lacontinua le sue trattative di mercato dopo aver portato nella capitale Alessi Romagnoli: vista la possibile partenza di Milinkovic, i biancocelsti avrebbero messo gli occhi su un giocatore del. Secondo quanto riportato dal Messaggero, Maurizio Sarri avrebbe chiesto alla società Piotr Zielinski come sostituto in caso di addio del centrocampista serbo. ZielinskiIl trequartista, già allenato da Sarri al, ha una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni ed è il nome in pole per illaziale. Dopo una stagione fatta di alti e bassi, il polacco potrebbe trovare la continuità che gli manca proprio con l’allenatore che lo ha lanciato in Serie A. Piotr qualche giorno fa ha però dichiarato di voler restare a ...

