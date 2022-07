Calciomercato Sampdoria: asse con il Cagliari, tutti i nomi sul tavolo (Di sabato 9 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria, si continua a discutere con il Cagliari per trovare l’intesa su Askildsen, Verre e Rog Prosegue in modo frenetico questa sessione di Calciomercato estiva. Cagliari e Sampdoria continuano a discutere in merito al futuro di alcuni giocatori. Le due compagini – secondo quanto riportato da Sky Sport – stanno provando a trovare un’intesa in merito alla situazione che coinvolge Askildsen, Verre e Rog. Si attendono novità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022), si continua a discutere con ilper trovare l’intesa su Askildsen, Verre e Rog Prosegue in modo frenetico questa sessione diestiva.continuano a discutere in merito al futuro di alcuni giocatori. Le due compagini – secondo quanto riportato da Sky Sport – stanno provando a trovare un’intesa in merito alla situazione che coinvolge Askildsen, Verre e Rog. Si attendono novità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Sampdoria e #Cagliari: contatti continui per diversi profili: #Askildsen, #Verre e #Rog - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria, si può già chiudere oggi per Dario #Saric ?? - DiMarzio : .@sampdoria: fatta per il rinnovo di Fabio #Quagliarella fino al 2023. Annuncio atteso per domani #calciomercato #SerieA - LALAZIOMIA : Calciomercato Sampdoria, la Lazio non molla Ciccio Caputo. La trattativa - Club Doria 46 - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: La prima scelto dello #Spezia per il dopo #Provedel (nel mirino della #Lazio) è Wladimiro #Falcone della #Sampdoria. Avviat… -