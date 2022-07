Atp Bastad 2022, Fognini firma come alternate ed entra in tabellone: giocherà le qualificazioni (Di sabato 9 luglio 2022) Arriva una sorpresa dal tabellone di qualificazione dell’Atp di Bastad 2022 appena sorteggiato. La prima testa di serie è infatti Fabio Fognini, che ha firmato all’ultimo momento come alternate ed è riuscito ad entrare in tabellone grazie a un ritiro avvenuto dopo la chiusura dell’entry list ufficiale. Il tennista ligure infatti non si era originariamente iscritto al torneo, ma ha successivamente cambiato idea dopo essersi accordato con Simone Bolelli per giocare il doppio, dove gli azzurri sono la seconda coppia del seeding. Questo lo spot di tabellone di Fabio, che esordirà domani contro la wild di casa Friberg come terzo match dalle 10:30. LO SPOT DI tabellone (1/alt) ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Arriva una sorpresa daldi qualificazione dell’Atp diappena sorteggiato. La prima testa di serie è infatti Fabio, che hato all’ultimo momentoed è riuscito adre ingrazie a un ritiro avvenuto dopo la chiusura dell’entry list ufficiale. Il tennista ligure infatti non si era originariamente iscritto al torneo, ma ha successivamente cambiato idea dopo essersi accordato con Simone Bolelli per giocare il doppio, dove gli azzurri sono la seconda coppia del seeding. Questo lo spot didi Fabio, che esordirà domani contro la wild di casa Fribergterzo match dalle 10:30. LO SPOT DI(1/alt) ...

