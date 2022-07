AEW | Annunciato a Rampage il Barbed Wire Death Match tra Eddie Kingston e Chris Jericho!

Pubblicità

Dove vedere Forbidden Door in Italia A differenza di quanto inizialmente, e come consuetudine per gli eventi in ppv della, purtroppo non è stato possibile vederex NJPW " Forbidden ...Dove vedere Forbidden Door in Italia A differenza di quanto inizialmente, e come consuetudine per gli eventi in ppv della, purtroppo non è stato possibile vederex NJPW " Forbidden ...Durante l’ultima puntata di AEW Rampage (i cui risultati li trovate QUI!) sono stati annunciati altri match per Fyter Fest. Tale evento è stato confermato durare per ben due settimane, diviso tra 2 pu ...AEW e STARDOM potrebbero ben presto collaborare: stando alle parole del Wrestling Obseerver ci sarebbero stati dei primi contatti.