Addio a Emanuele Vaccarini | gladiatore di Avanti un altro | il cordoglio social

(Di sabato 9 luglio 2022) Una tragica notizia questo fine settimana. Lutto adun. È morto, uno dei protagonisti del programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. L’uomo, che aveva 44 anni, interpretava ile faceva parte del cast sin dal 2019. Al momento non sono state rivelate le cause del decesso. Di recente, il protagonista del programma di Canale 5, aveva parlato suidi alcuni problemi di salute. Il suo ultimo video sulla pagina instagram risale al 28 maggio 2022. Il 18 luglio, ildiun, avrebbe compiuto 45 anni. Per tutti,, era un gigante buono. L’ultimoaldi ...

