VNL maschile 2022: tutto facile per la Francia, Brasile ko in tre set (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo la sconfitta contro gli Stati Uniti, la Francia rialza la testa e batte il Brasile in tre set (25-21, 25-22, 25-21) nel match valido per la Volley Nations League 2022. Nel primo parziale i transalpini sono stati sempre avanti riuscendo a chiudere senza problemi con quattro punti di vantaggio, mentre nel secondo hanno firmato una grande rimonta imponendosi grazie a quattro punti consecutivi sul finale. Terzo set fotocopia del primo, conquistato senza troppe difficoltà. SportFace.

