Ultime Notizie – Premio Strega, Mazzarella (Bper): “E’ un segnale importante per rinascita e sviluppo'” (Di venerdì 8 luglio 2022) “L’evento di stasera è sicuramente un segnale importante, lo spettacolo che vediamo è unico con un panorama fantastico. Siamo in compagnia di 7 finalisti che ci faranno aspettare fino alla fine per capire chi sarà poi il vincitore, c’è una bella competizione mi pare che l’emozione sia forte. Credo che la cultura sia la risposta a tanti fatti e a tante brutture che abbiamo visto, il Premio Strega è un segnale di rinascita, di sviluppo che ci fa guardare al futuro. Da tanti anni siamo vicini a questa iniziativa perché veramente crediamo che la cultura sia uno strumento e un mezzo per poter vincere le disuguaglianze, le ingiustizie e uno strumento che ci fa sognare e ci porta in una realtà nuova nel futuro. Previsioni non ci sono, ho avuto l’opportunità di leggere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 8 luglio 2022) “L’evento di stasera è sicuramente un, lo spettacolo che vediamo è unico con un panorama fantastico. Siamo in compagnia di 7 finalisti che ci faranno aspettare fino alla fine per capire chi sarà poi il vincitore, c’è una bella competizione mi pare che l’emozione sia forte. Credo che la cultura sia la risposta a tanti fatti e a tante brutture che abbiamo visto, ilè undi, diche ci fa guardare al futuro. Da tanti anni siamo vicini a questa iniziativa perché veramente crediamo che la cultura sia uno strumento e un mezzo per poter vincere le disuguaglianze, le ingiustizie e uno strumento che ci fa sognare e ci porta in una realtà nuova nel futuro. Previsioni non ci sono, ho avuto l’opportunità di leggere ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Cristiano Ronaldo, Inter, Sampdoria e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimane… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - MaurizioFurlan5 : @raffaelecaru Dalle ultime notizie di mercato la squadra da battere é ancora la Juve, per fortuna che hanno il solito handicap in panchina. - zazoomblog : Ultime Notizie – Premio Strega: ai finalisti un riconoscimento speciale di Bper Banca - #Ultime #Notizie #Premio… -