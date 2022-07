Top Dieci stasera in tv: ospiti e anticipazioni 8 luglio 2022 (Di venerdì 8 luglio 2022) Top Dieci è lo show di Carlo Conti in onda stasera in tv venerdì 8 luglio 2022 in replica in prima serata su Rai 1. Si tratta di serate all’insegna delle risate e del buonumore. Scopri ospiti e anticipazioni della serata. SCOPRI COSA C’È IN TV Torna Top Dieci, il varietà-gioco di Rai1 condotto da Carlo Conti e dedicato ai gusti degli italiani, in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma. Una nuova occasione per le famiglie di “giocare” e conoscere curiosità di ogni tipo sugli usi e abitudini del nostro Paese. Anche questa settimana due squadre di celebrities, composte ognuna da 3 personaggi famosi, si affronteranno con l’obiettivo di ‘stilare’ le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Giorgio Panariello, Lucia Ocone, Ubaldo Pantani. La ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Topè lo show di Carlo Conti in ondain tv venerdì 8in replica in prima serata su Rai 1. Si tratta di serate all’insegna delle risate e del buonumore. Scopridella serata. SCOPRI COSA C’È IN TV Torna Top, il varietà-gioco di Rai1 condotto da Carlo Conti e dedicato ai gusti degli italiani, in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma. Una nuova occasione per le famiglie di “giocare” e conoscere curiosità di ogni tipo sugli usi e abitudini del nostro Paese. Anche questa settimana due squadre di celebrities, composte ognuna da 3 personaggi famosi, si affronteranno con l’obiettivo di ‘stilare’ le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Giorgio Panariello, Lucia Ocone, Ubaldo Pantani. La ...

