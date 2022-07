"Smettetela, mai e poi mai...". Prima accusa Nadal e poi sbrocca: cortocircuito-Fognini (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ennesimo sfondone di una carriera fatta di buone partite e qualche successo, ma anche tante uscite a vuoto. Dopo le forti frasi sui social sull'infortunio agli addominali di Rafa Nadal — quel “Non credeteci” scritto su Instagram —, con il conseguente ritiro dalle semifinali di Wimbledon dello spagnolo (e l'ingresso di Nick Kyrgios in finale), sono arrivate forti le polemiche contro il ligure. Anche contro Fritz, il destino di Nadal sembrava segnato, Prima di vincere al tie break quinto set (dopo oltre quattro ore di gioco). Le critiche arrivate al ligure sui social Da qui le pesanti insinuazioni su Nadal, da parte del 35enne sanremese sui social. Che nella tarda serata di mercoledì ha postato una storia su Instagram in cui sottolineava la frase "da infortunato" in un titolo sulla vittoria di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ennesimo sfondone di una carriera fatta di buone partite e qualche successo, ma anche tante uscite a vuoto. Dopo le forti frasi sui social sull'infortunio agli addominali di Rafa— quel “Non credeteci” scritto su Instagram —, con il conseguente ritiro dalle semifinali di Wimbledon dello spagnolo (e l'ingresso di Nick Kyrgios in finale), sono arrivate forti le polemiche contro il ligure. Anche contro Fritz, il destino disembrava segnato,di vincere al tie break quinto set (dopo oltre quattro ore di gioco). Le critiche arrivate al ligure sui social Da qui le pesanti insinuazioni su, da parte del 35enne sanremese sui social. Che nella tarda serata di mercoledì ha postato una storia su Instagram in cui sottolineava la frase "da infortunato" in un titolo sulla vittoria di ...

