Rapina a mano armata sulla Pontina: assaltano un furgone e scappano (Di venerdì 8 luglio 2022) Scene da film sulla Pontina, dove ieri mattina intorno alle 10:00 alcuni banditi hanno messo a segno una Rapina all'altezza del chilometro 57,900, a poca distanza dallo svincolo per Campoverde, ad Aprilia, in direzione Roma. I malviventi, almeno due, erano a bordo di un'auto. Si sono avvicinati a un furgone e hanno intimato l'alt, probabilmente accompagnando il gesto con un'arma. L'uomo, credendo si trattasse di un controllo di polizia, si è fermato sul lato sinistro della strada, nella corsia di marcia lenta. Il colpo Tutto è durato pochi minuti. I banditi, non appena l'uomo si è fermato, gli hanno sottratto prima il portafogli, poi le chiavi del furgone. Questo probabilmente per evitare di essere inseguiti dalla vittima. Sono poi risaliti sulla loro auto e sono scappati, mentre ...

