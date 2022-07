Napoli | ultimatum di Deulofeu | 10 giorni per chiudere

(Di venerdì 8 luglio 2022)avvisa il, o si chiude entro diecio il calciatore dell’Udinese inizierà ad ascoltare le altre proposte al tavolonon è più disposto ad aspettare il. Il calciatore ha già un accordo con i partenopei, che però non hanno ancora raggiunto l’intesa con l’Udinese. Gli azzurri inoltre devono ancora piazzare in uscita Politano e Ounas. Come riportato da TuttoUdinese, il calciatore ha dato unal: o si chiude entro dieci, oppure inizierà a valutare le altre opzioni sul tavolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gerard Deulofeu vuole il Napoli ma non è intenzionato ad aspettare ancora a lungo, lo annunciano i colleghi di TuttoUdinese. Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie. Stando a quanto riportato da TuttoUdinese, Deulofeu avrebbe dato un ultimatum al Napoli. Sostiene che gli azzurri stiano aspettando troppo. Gerard Deulofeu vuole il Napoli ma non è intenzionato ad aspettare ancora a lungo. Il club partenopeo tentenna. Ha un accordo totale il catalano ma non con l'Udinese. C'è distanza tra l'offerta azzurra e la richiesta dell'Udinese.