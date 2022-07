Milan, l’ex allenatore di Ziyech: “Impaziente di carattere, sempre decisivo” (Di venerdì 8 luglio 2022) René Hake, ex allenatore di Hakim Ziyech al Twente, ha descritto il ragazzo dal punto di vista caratteriale e il suo saper essere decisivo Leggi su pianetamilan (Di venerdì 8 luglio 2022) René Hake, exdi Hakimal Twente, ha descritto il ragazzo dal punto di vista caratteriale e il suo saper essere

Pubblicità

ilSaronno : Calcio mercato, la Caronnese si prende il bomber: è arrivato l’ex Milan e Varese, Marco Gaeta - sportli26181512 : Gli auguri della Uefa ad Abbiati, vincitore della Champions 2003: Oggi l'ex portiere del Milan Cristian Abbiati com… - manu_fuego99 : Ma davvero solo perchè è a un passo dalla Juve e praticamente vi sta sfanculando come una delle sue ex, c’è voluto… - pbrex668 : RT @PianetaMilan: #Milan, l’ex allenatore di #Ziyech: “Impaziente di carattere, sempre decisivo” #ACMilan #SempreMilan - BobbySoloX : RT @AndreaPropato: #Hake, ex allenatore di #Ziyech alla @Gazzetta_it: “Che colpo sarebbe per il Milan? Totale. Lui a destra, Leao a sinistr… -