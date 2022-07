Meteo impazzito | dopo il maltempo torna il caldo | non si capisce più nulla

(Di venerdì 8 luglio 2022) Un'altalenarologica impazzita con scambi meridiani sempre più intensi, cioè da Nord a Sud e viceversa. Con l'aria calda che sale dal Sahara verso l'Italia gonfiando l'anticiclone africano, e l'aria polare che scende 'come un missile' verso il Mediterraneo come è successo nelle ultime ore. Ed ecco che l'altalena impazzita provoca, nello scontro aria polare-aria sahariana, violenti fenomeni temporaleschi con colpi di vento, grandine e danni. Purtroppo una situazione accentuata dal riscaldamento globale, come previsto ormai da anni. Unica buona notizia - fa sapere il sito il.it - è che saltuariamentel'anticiclone delle Azzorre che proprio durante questo weekend salirà alla ribalta: ci sarà cielo azzurro, senza sabbia del deserto, massime gradevoli intorno ai 30 C e minime più fresche su gran parte dell'Italia. Si ...

Siccità prima, acquazzone poi. Il meteo di questi giorni ha colpito anche il centro commerciale di Rivoli in corso Susa, che ha dovuto chiudere a seguito dei danni provocati dalle precipitazioni in forma molto violenta. Il meteo si concentra sul Mediterraneo, e l'Italia è al centro di questo 'forno' con temperature sempre più bollenti. Dal 10 maggio il Mare Nostrum è stato colpito da una ondata di calore.