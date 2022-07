LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: nessuno riesce a scappare dal plotone, media superiore ai 50 km/h! (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 14.01 Attacca Simon Geschke (Cofidis), il tedesco mette una manciata di secondi tra sé e il gruppo. 13.58 Percorsi 38 km in 44 minuti, andatura spaventosa! 13.55 Nulla da fare, neutralizzato anche questo tentativo. Mancano 140 km all’arrivo, il gruppo procede spedito e compatto. 13.52 Trattasi di Nils Politt, Maximilian Schachmann, Peter Sagan e Pierre LaTour, raggiunti in questo momento da Gorka Izagirre (Movistar). 13.49 Quattro ciclisti si avvantaggiano! Sono due casacche Bora-Hansgrohe e due uomini in divisa TotalEnergies. 13.46 Uno sguardo al borsino dei favoriti per la tappa ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 14.01 Attacca Simon Geschke (Cofidis), il tedesco mette una manciata di secondi tra sé e il gruppo. 13.58 Percorsi 38 km in 44 minuti, andatura spaventosa! 13.55 Nulla da fare, neutralizzato anche questo tentativo. Mancano 140 km all’arrivo, il gruppo procede spedito e compatto. 13.52 Trattasi di Nils Politt, Maximilian Schachmann, Peter Sagan e Pierre La, raggiunti in questo momento da Gorka Izagirre (Movistar). 13.49 Quattro ciclisti si avvantaggiano! Sono due casacche Bora-Hansgrohe e due uomini in divisa TotalEnergies. 13.46 Uno sguardo al borsino dei favoriti per la...

