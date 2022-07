Lazio, CdS: “Casale è il grande rinforzo per la Difesa biancoceleste” (Di venerdì 8 luglio 2022) Lazio, CDS- Come riporta il CdS la Lazio ha finalmente uno dei suoi ultimi colpi per la Difesa con il grande arrivo di Casale dal Verona, un arrivo davvero importante. La squadra di Sarri sta cercando di mettere in atto una grande rivoluzione con le pedine giuste per poter davvero puntare in atto nel presente, ma anche nel grande futuro che vedrà ancora Sarri immerso nel marasma positivo della squadra capitolina che come ogni anno da grande supporto alla squadra. Ecco anche le sue prime parole da giocatore della Lazio. “Ho realizzato il mio sogno, non vedo l’ora di partire. Il corteggiamento di Sarri? Una delle cose principali che mi ha spinto a venire in questa grande società. Non vedo l’ora di iniziare, aspettiamo ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 8 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS laha finalmente uno dei suoi ultimi colpi per lacon ilarrivo didal Verona, un arrivo davvero importante. La squadra di Sarri sta cercando di mettere in atto unarivoluzione con le pedine giuste per poter davvero puntare in atto nel presente, ma anche nelfuturo che vedrà ancora Sarri immerso nel marasma positivo della squadra capitolina che come ogni anno dasupporto alla squadra. Ecco anche le sue prime parole da giocatore della. “Ho realizzato il mio sogno, non vedo l’ora di partire. Il corteggiamento di Sarri? Una delle cose principali che mi ha spinto a venire in questasocietà. Non vedo l’ora di iniziare, aspettiamo ...

