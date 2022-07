La loggia Ungheria è una bufala. Il procuratore di Perugia Cantone chiede l’archiviazione del procedimento (Di venerdì 8 luglio 2022) La loggia Ungheria è una bufala. Si può riassumere così l’epilogo dell’indagine della Procura di Perugia, culminato con la richiesta di archiviazione del procedimento. Ciò perché non sono emersi riscontri in merito all’esistenza di una associazione segreta che avrebbe agito in violazione della legge Anselmi. Si tratta della norma, nata dopo la scoperta della P2, che punisce le associazioni che operano segretamente per interferire sull’operato dello Stato italiano. La loggia Ungheria è una bufala, chiesta l’archiviazione Stando al comunicato del procuratore Raffaele Cantone, le indagini “hanno portato a ritenere integralmente o parzialmente non riscontrate numerose propalazioni dell’avvocato” Piero ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 luglio 2022) Laè una. Si può riassumere così l’epilogo dell’indagine della Procura di, culminato con la richiesta di archiviazione del. Ciò perché non sono emersi riscontri in merito all’esistenza di una associazione segreta che avrebbe agito in violazione della legge Anselmi. Si tratta della norma, nata dopo la scoperta della P2, che punisce le associazioni che operano segretamente per interferire sull’operato dello Stato italiano. Laè una, chiestaStando al comunicato delRaffaele, le indagini “hanno portato a ritenere integralmente o parzialmente non riscontrate numerose propalazioni dell’avvocato” Piero ...

