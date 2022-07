La cosa: John Carpenter (non) parla del reboot Blumhouse (Di venerdì 8 luglio 2022) John Carpenter prende le distanze dal preannunciato reboot de La cosa targato Blumhouse specificando di non essere coinvolto direttamente nel progetto. Uno dei suoi film più amati, La cosa, sta per avere un reboot prodotto da Blumhouse, ma John Carpenter nons i sbilanciaa quando è chiamato a fornire dettagli sul progetto in cui ammette di non essere coinvolto direttamente. "Che cosa ne so? questo è il leit motiv della mia carriera. Scrivete questo... John Carpenter: 'Che cosa ne so?' Nessuno mi dice niente" esclama il regista a Comicbook.com. Non solo John Carpenter chiarisce che non ha nulla a che fare con il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 luglio 2022)prende le distanze dal preannunciatode Latargatospecificando di non essere coinvolto direttamente nel progetto. Uno dei suoi film più amati, La, sta per avere unprodotto da, manons i sbilanciaa quando è chiamato a fornire dettagli sul progetto in cui ammette di non essere coinvolto direttamente. "Chene so? questo è il leit motiv della mia carriera. Scrivete questo...: 'Chene so?' Nessuno mi dice niente" esclama il regista a Comicbook.com. Non solochiarisce che non ha nulla a che fare con il ...

