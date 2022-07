Juventus, le prime parole di Pogba: “Sono molto contento di essere tornato” (Di venerdì 8 luglio 2022) Paul Pogba è tornato alla Juventus. Pochi minuti fa il francese è atterrato all’Aeroporto di Torino Casello, dove ha salutato i tanti tifosi arrivati per accoglierlo: “Sono contento di essere tornato, non vedo l’ora di indossare ancora la maglia della Juventus” Sono le parole pronunciate dal Polpo sui canali ufficiali bianconeri. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Paulalla. Pochi minuti fa il francese è atterrato all’Aeroporto di Torino Casello, dove ha salutato i tanti tifosi arrivati per accoglierlo: “di, non vedo l’ora di indossare ancora la maglia dellalepronunciate dal Polpo sui canali ufficiali bianconeri. SportFace.

